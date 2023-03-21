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НовостиОбщество21 марта 2023 8:07

В Новосибирске полиция проводит проверку после сообщения о подростках, гуляющих по заброшенному зданию

Объект находится в Заельцовском районе
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирская полиция заинтересовалась историей с подростками, гуляющими по заброшенному зданию. Фото: предоставлены Светланой

Новосибирская полиция заинтересовалась историей с подростками, гуляющими по заброшенному зданию. Фото: предоставлены Светланой

Историей с подростками, облюбовавшими заброшенное здание в Заельцовском районе, заинтересовалась новосибирская полиция. По данному факту проводится проверка, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

− Данная информация зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − отметили в пресс-службе ведомства.

В МВД добавили, что ранее сообщений в полицию не поступало.

Напомним, гуляющих по заброшке подростков сняла на видео местная жительница по имени Светлана. Она отметила, что находиться на территории недостроенного здания крайне опасно.

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