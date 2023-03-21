В Новосибирске полиция проводит проверку после сообщения о подростках, гуляющих по заброшенному зданию

Новосибирская полиция заинтересовалась историей с подростками, гуляющими по заброшенному зданию. Фото: предоставлены Светланой

Историей с подростками, облюбовавшими заброшенное здание в Заельцовском районе, заинтересовалась новосибирская полиция. По данному факту проводится проверка, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

− Данная информация зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − отметили в пресс-службе ведомства.

В МВД добавили, что ранее сообщений в полицию не поступало.

Напомним, гуляющих по заброшке подростков сняла на видео местная жительница по имени Светлана. Она отметила, что находиться на территории недостроенного здания крайне опасно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber