В Новосибирской области инвестиции в строительство социальных объектов выросли в 4 раза за последние 5 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за последнее пятилетие произошел настоящий бум в строительной отрасли. Речь идет и о возведении жилой недвижимости, а также о строительстве социальных объектов. Объемы строительства в регионе постоянно растут. Благодаря в том числе и тому, что НСО активно участвует в федеральных программах, а также нацпроектах.

По данным министра строительства региона Алексей Колмаков, инвестиции в строительство социальных объектов в НСО за последнюю пятилетку увеличились в 4 раза. Так, в районах региона за это время возвели 270 объектов социальной инфраструктуры.

– В том числе 23 школы и 45 детских садов, 113 медицинских учреждений, 11 объектов культуры, 30 спортивных комплексов и 28 домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

По данным губернатора региона Андрея Травникова, у области уже накоплен богатый и уникальный опыт в сопровождении крупных строительных бюджетных объектов. Регион, по словам губернатора, готов и дальше воплощать в жизнь масштабные проекты.

Планы у НСО глобальные. Известно, что в ближайшие пять лет в регионе намерены построить свыше 150 объектов социальной инфраструктуры. На эти цели в бюджете уже предусмотрели свыше 77 млрд рублей. В 2023 году из этих денег выделят более 26 млрд. Это колоссальный объем средств, по данным правительства.

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