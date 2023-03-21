В Новосибирске микрорайон Северный получит новую теплосеть

В Калининском районе Новосибирска проложат новую теплосеть.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Калининском районе Новосибирска проложат новую теплосеть. Она будет проходить по улице Объединения и поставлять тепло жителям микрорайона Северный, рассказали в Сибирской генерирующей компании.
− В 2025 году энергокомпания планирует построить новую теплотрассу от ТЭЦ-4 − на замену четырехкилометровой теплосети, проходящей по территории ПО «Север». Трубопровод, снабжающий теплом микрорайон Северный, проложен 36 лет назад и выработал свой ресурс, − объяснили в СГК.
Протяженность теплосети составит около полутора километров. Трубопровод уже проектирует Сибирский инженерно-аналитический центр.
Проект обойдется примерно в 79 миллионов рублей.
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