В Новосибирске микрорайон Северный получит новую теплосеть

В Калининском районе Новосибирска проложат новую теплосеть. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининском районе Новосибирска проложат новую теплосеть. Она будет проходить по улице Объединения и поставлять тепло жителям микрорайона Северный, рассказали в Сибирской генерирующей компании.

− В 2025 году энергокомпания планирует построить новую теплотрассу от ТЭЦ-4 − на замену четырехкилометровой теплосети, проходящей по территории ПО «Север». Трубопровод, снабжающий теплом микрорайон Северный, проложен 36 лет назад и выработал свой ресурс, − объяснили в СГК.

Протяженность теплосети составит около полутора километров. Трубопровод уже проектирует Сибирский инженерно-аналитический центр.

Проект обойдется примерно в 79 миллионов рублей.

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