«Пробудет на свободе 13 лет»: в Новосибирске вынесли приговор водителю внедорожника, насмерть задавившей двухлетнего мальчика на санках

В Новосибирске вынесли приговор водителю внедорожника, сбившей двухлетнего мальчика на санках. Фото: стоп-кадр.

Ленинский районный суд Новосибирска 21 марта вынес приговор по делу о ДТП на улице Выставочной, в результате которого погиб трехлетний мальчик. 24 декабря 2021 года автомобилистка, сдавая назад, не заметила выпавшего из санок ребенка. Виновница рокового наезда сама отвезла пострадавшего и его мать в больницу. Но, не смотря на усилия врачей, через две недели малыш скончался.

Марию Милишенко, сидевшую за рулем «Мицубиши Паджеро», обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговор - 2 с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание в колонии-поселении осужденная отправится в 2036 году, когда ее сыну, родившемуся в августе 2022, исполнится 14 лет.

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