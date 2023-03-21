10 раз ударил ножом в шею и голову: под Новосибирском будут судить 17-летнего подростка, зарезавшего водителя такси

Водитель смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия, однако от полученных ран он скончался. Фото: СУ СК РФ по НСО / соцсети

В Новосибирской области перед судом предстанет 17-летний подросток, который зарезал водителя такси. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Несовершеннолетнего жителя Барабинского района обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой) и пунктом «з» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Следователи выяснили, что вечером 4 декабря 2022 года подросток вызвал такси. Ему нужно было доехать в одно из сел Барабинского района. Во время поездки у сибиряка возник преступный план.

− Во время поездки несовершеннолетний с целью хищения личных денежных средств водителя нанес имеющимся при себе ножом не менее десяти ударов в область шеи и головы водителя транспортного средства, а затем прорезал заднее колесо автомобиля, − рассказали в Следкоме.

Водитель смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия. Однако спустя некоторое время он скончался от полученных ран.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что подросток зашел домой и сознался родителям в убийстве.

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