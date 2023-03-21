«Я в плену на Украине, нужны деньги для выкупа»: мошенники придумали новый способ для вымогательства денег у сибиряков

Мошенник обманул сибирячку на миллион рублей, притворившись российским военнопленным на Украине. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенник похитил у пенсионерки больше миллиона рублей, наврав про то, что он военнопленный на Украине. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель новосибирского регионального отделения комитета солдатских матерей России Ольга Головина.

80-летняя жительница Красноярска попалась на новую уловку мошенников. Пенсионерка искала работу, и ей позвонил мужчина, который предложил ухаживать за его слепой матерью. Он заявил, что будет перечислять ей на карту деньги на продукты для мамы.

Мужчина сказал, что сможет выслать деньги только через банкомат. Доверчивая пенсионерка по телефону выслушала все его инструкции и провела операцию. Внезапно с карты снялась вся пенсия. Потом исчез накопленный миллион рублей. В банке сказали, что вернуть средства не получится – ведь она сама перевела их, а карту было уже поздно блокировать.

Но мошенник всё еще выходил на связь. Он сказал, что сделал это, потому что его вынудили – якобы он российский военнослужащий, и находится в плену на Украине уже год, а выпустят бойца только за определенную сумму денег.

Пенсионерка растрогалась и поверила голосу в телефонной трубке. Однако ответила, что перевела уже все, что было. После этого женщине позвонили с другого номера и стали угрожать физической расправой. Она испугалась и перевела последние 200 тысяч рублей.

После этого сибирячка опомнилась и пошла в полицию. У нее приняли заявление, но мошенника пока не нашли.

Напомним, по данным полиции, в Сибири участились случаи хищения денежных средств у пожилых людей с использованием стационарной связи. С начала 2023 года в Новосибирске зафиксировано 54 таких факта.

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