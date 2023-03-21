Занервничал, отводил взгляд: на станции под Новосибирском полицейские поймали наркодилера-закладчика

На станции под Новосибирском полицейские поймали наркодилера-закладчика.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На железнодорожной станции Бердск транспортные полицейские задержали закладчика. При нем обнаружили партию запрещенных веществ. Часть из них злоумышленник успел разместить в тайниках. Наркоторговец сам привлек внимание полиции. Своим странным поведением. Об этом 20 марта рассказали в УТ МВД СФО.
– Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции обратили внимание на мужчину с видимыми признаками опьянения, который при появлении наряда полиции стал нервничать, озираться по сторонам и отводить взгляд, – говорится в сообщении транспортной полиции.
Подозрительного человека доставили в отдел полиции. Его досмотрели. Оказалось, что в рюкзаке злоумышленник припрятал пакет с небольшими свертками. 32-летний наркодилер фасовал наркотики на закладки и распространял по тайникам.
На него возбудили уголовное дело за распространение наркотиков через Интернет в значительном размере. Ему светит до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Сейчас сибиряк в СИЗО.
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