Акция в Новосибирске пройдет 8 мая. Фото: Илья МОЛОТКОВ

В Новосибирске начали подготовку к майским праздникам, прежде всего ко Дню Победы. В мэрии города поделились, какие мероприятия запланировали и как их будут проводить. Так, стало известно, как и во сколько пройдет «Свеча памяти» в Новосибирске 8 мая 2023 года.

— 8 мая на Монументе Славы обязательно будет Свеча памяти в 10 часов утра. С прошлого года мы проводим эту акцию также во всех парках Новосибирска и в каждом селе Новосибирской области. «Свеча памяти» будет посвящена летчику-асу Александру Покрышкину — в этом году прошло 110 лет с даты его рождения. — рассказала КП-Новосибирск начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

9 мая традиционно пройдет парад, возложение цветов на Монументе Славы и концерт. Возможно, запустят и салют. В 2022 году фейерверки запускали из сквера за оперным театром и с Михайловской набережной.

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