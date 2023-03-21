В Новосибирске умерла косуля, которую нашли раненой в Заельцовском парке

Косуля умерла скорее всего от инфаркта. Фото: Минприроды НСО

Косуля, которую волонтеры спасли в Заельцовском парке и передали в Новосибирский зоопарк имени Шило, умерла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин.

− Умерла скорее всего от инфаркта. Животному часто удается отбиться от стаи собак, но сердце потом не может отбиться от стресса, − написал глава Минприроды региона.

Евгений Шестернин отметил, что стресс для косуль губителен. Они могут не перенести резкую смену места обитания, различные процедуры, такие как обработка ран и вакцинация.

Министр добавил, что даже косулям из зоопарка, которые привыкли ко всему, после прививок делают успокаивающие уколы.

Напомним, раненую и ослабшую косулю обнаружили 19 марта. Это была самка возрастом около двух лет. У нее были укусы в районе головы, а также рваная рана в районе левого бедра.

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