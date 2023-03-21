Японские макаки и красные панды: в Новосибирском зоопарке появятся новые животные

Японских макак можно будет увидеть в Новосибирском зоопарке уже в этом году.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило в 2023 году могут открыть павильон с японскими макаками. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник управления культуры мэрии Новосибирска, замглавы департамента культуры и спорта Ирина Соловьева.
– Мы в этом году приступаем к строительству новых вольеров. Я думаю, что павильон с японскими макаками будет запущен в 2023 году. Также будем строить вольеры для носух, енотов и красных панд, – сообщила Ирина Соловьева.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в проект планировки зоопарка до 2050 года вошли новые здания с вольерами для африканских животных, в том числе жирафов и зебр.
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