Стали известны новые места в Новосибирске, где появятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень

В Новосибирске появятся новые камеры, фиксирующие проезд без ремня безопасности. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Калининском районе Новосибирска появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Водители, проезжающие там с непристегнутым ремнем безопасности, получат штрафы. Об установке новых камер предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Комплексы появятся на пересечениях улицы Богдана Хмельницкого с улицами Учительской и Писемского, а также улицы Гребенщикова с улицами Мясниковой и Краузе.

Кроме того, еще одну камеру на Богдана Хмельницкого установят возле стадиона «Сибирь».

Камеры зафиксируют не только непристегнутый ремень, но и превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber