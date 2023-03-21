В Новосибирске мигрант получил штраф в 10 тысяч рублей за попытку придушить полицейского

Дебошир отделался штрафом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 54-летний строитель заплатит штраф за нападение на полицейского при исполнении. Скандал случился 16 ноября 2022 года в одном из домов на улице Дунаевского.

В полицию позвонила женщина и попросила защитить от сожителя, который угрожал убить ее и мать. На место прибыли двое сотрудников ПСС, они обнаружили в квартире пьяного дебошира. Мужчине предложили проехать в участок для дачи объяснений и стали сопровождать к служебному авто.

- Выйдя из дома, подсудимый напал на сотрудника полиции, схватив его руками за горло. Полицейский смог освободиться и скрутить дебошира, у него остались ссадины на шее. В полиции возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и извинился перед полицейским. Ранее гражданин Казахстана не был судим, работал на строительстве газопроводов.

Суд назначил 54-летнему дебоширу штраф в 10 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил.

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