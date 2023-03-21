В Минприроды рассказали, сколько косуль истребят в охотничьих угодьях Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минприроды НСО рассказали, сколько косуль обитает в охотничьих угодьях региона. Там также назвали количество животных для добычи. По информации ведомства, число животных в охотничьих угодьях ежегодно растет.

– Всего в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области пятьдесят шесть тысяч семьсот семнадцать косуль, – сообщил министр Минприроды НСО Евгений Шестернин.

По его данным, в районы направят допустимые квоты на добычу животных. Их представители администраций обсудят с населением.

– Допустимая квота - четыреста шестьдесят девять особей, – добавили в ведомстве.

При этом, согласно практике, районную квоту всегда снижают. Причины и обоснования для принятия такого решения озвучивают руководители охотничьих угодий.

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