Новосибирцы стали уделять больше внимания здоровому образу жизни

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Аналитика оператора показывает, что число поклонников здорового образа жизни в столице Новосибирской области заметно приросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это могли повлиять желание привести себя в форму после долгой зимы, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое активно поддерживается в интернет-среде.

В целом люди стали чаще задумываться о состоянии организма и о том, чтобы поддержать иммунитет, который формируется за счет правильных пищевых привычек. Востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросла в 1,7 раза. В это же время с началом весны запросы на одежду и товары для спорта увеличились на 29% по сравнению с началом года.

Ресурсы с предложениями городских фитнес-клубов стали популярнее на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Решительнее всего жители региона были настроены улучшить здоровье перед началом весны - пик всех запросов пришелся на конец февраля.

Также люди стали проводить больше времени не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Наиболее востребованным местом у жителей Новосибирска стал «Дендропарк». Любители прогулок на свежем воздухе активно пользуются мобильным интернетом: приложениями для общения, спортивными ресурсами и музыкальными сервисами. Потребление интернет-трафика в «Дендропарке» с наступлением весны выросло в 4 раза, при этом пик пришелся на 8 марта. Также с притоком посетителей увечился и голосовой трафик: рост составил 39% по сравнению с началом года.

- Сегодня вести активный образ людям помогает не только сила воли, но и цифровые сервисы. Существуют сотни полезных приложений, сервисов и гаджетов, которые позволяют посчитать калории, подобрать подходящие упражнения, увеличить двигательную активность. Для того, чтобы новосибирцы могли пользоваться ими на всей территории области, МегаФон постоянно совершенствует свою сеть. Выйти на пробежку под любимую музыку или аудиокнигу наши абоненты могут и в парках Новосибирска, и в небольших поселениях, и на свежем воздухе за городом, - комментирует директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.