«Разворот был запрещен»: сибирячка ответит за смерть мотоциклиста в ДТП на улице Колонды

Водитель мотоцикла скончался в больнице. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске начали судить 47-летнюю сотрудницу супермаркета за смертельное ДТП с мотоциклистом. Трагедия произошла 17 июня 2022 года около 12:40 возле здания на улице Георгия Колонды, 5.

По данным ГИБДД, водитель Toyota Camry совершала разворот на перекрестке, где запрещен маневр. Нарушив ПДД, женщина выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с 28-летним мотоциклистом.

«Скорая» доставила водителя мотоцикла в реанимацию, спустя несколько недель пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

- Ранее водитель не была судима, замужем и работает в крупной сети супермаркетов. Сегодня мы огласили обвинительное заключение, вину она не признала, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

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