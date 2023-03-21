Под Новосибирском незаконно уволенному водителю выплатили 48 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

В Новосибирской области незаконно уволенного водителя восстановили на работе и выплатили компенсацию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В городе Обь водителя незаконно уволили за отсутствие на рабочем месте, не узнав причину. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мужчина обратился за помощью в надзорный орган.
Прокуратура Оби провела проверку. Были обнаружены нарушения в процедуре увольнения.
После представления от прокурора водителя восстановили на работе. Кроме того, ему выплатили компенсацию за вынужденный прогул в размере 48 тысяч рублей.
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