Под Новосибирском незаконно уволенному водителю выплатили 48 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

В Новосибирской области незаконно уволенного водителя восстановили на работе и выплатили компенсацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Обь водителя незаконно уволили за отсутствие на рабочем месте, не узнав причину. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мужчина обратился за помощью в надзорный орган.

Прокуратура Оби провела проверку. Были обнаружены нарушения в процедуре увольнения.

После представления от прокурора водителя восстановили на работе. Кроме того, ему выплатили компенсацию за вынужденный прогул в размере 48 тысяч рублей.

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