Врач из Новосибирска рассказала, как избежать весеннего обострения хронических заболеваний

Врач рассказала новосибирцам, как бороться с весенним обострением заболеваний. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Весной природа пробуждается, выглядывает солнце, всё вокруг начинает расцветать. Но многие люди в этот сезон чувствуют недомогание, обостряются хронические болезни. Почему так происходит, объяснила медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– Весеннее обострение хронических заболеваний связано с истощением запаса витаминов в организме и сменой погоды: изменением атмосферного давления, высокой влажностью, которая может привести к переохлаждению, – рассказывает врач.

Иммунная система снижает защиту после зимнего холода и борьбы с вирусами. Биоритмы и гормональный статус меняются. Человек становится более подвержен обострениям хронических заболеваний.

В связи с изменением рациона обостряются язвы и гастриты, переохлаждение может привести к заболеваниям мочеполовой системы. Также врач предупредила, что сырая и ветреная погода в Новосибирской области влияет на проблемы с суставами и позвоночником. Из-за цветения обостряется реакция у аллергиков.

По словам Татьяны Овсянниковой, справиться с обострением или избежать его помогут регулярные обследования. Кроме того, врач рекомендует одеваться теплее, следить за давлением, избегать переохлаждения, больше двигаться, ограничить употребление соли и сладкого, пить больше воды.

В случае весенней депрессии медик посоветовала обратиться к специалисту, а вдобавок больше гулять и изменить режим питания: убрать из рациона кофе и добавить бананы с шоколадками.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, на что в организме влияет каждый из витаминов.

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