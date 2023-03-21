В Новосибирске до осени отремонтируют 19 дорог

В Новосибирске к осени отремонтируют дороги на 19 улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до конца лета запланировали отремонтировать дороги на 19 улицах. Информация о трех аукционах появилась на сайте госзакупок.

Дороги отремонтируют на улицах Салтыкова-Щедрина, Падунская, Светлановская, Курчатова, Новая Заря, Танковая, Писемского, Флотская, Гидромонтажная, Сибревкома, Титова, Толмачевская, Карла Либкнехта, Бориса Богаткова, Пролетарская, Лескова, Шекспира, Трикотажная и Гусинобродском шоссе. Там уложат «усовершенствованный тип покрытия», как указано в документах закупки.

Заявки на конкурс принимают до 5 апреля. Работы должны быть выполнены до конца лета 2023 года. Гарантия на верхнее дорожное покрытие – 4 года, выравнивающий слой – 5 лет.

Всего на дорожный ремонт потратят более 663 миллионов рублей. Кроме того, на ремонт дорог в частном секторе выделено 100 миллионов рублей, а на восстановление тротуаров – 145,5 миллионов.

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