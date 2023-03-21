«Пролежал в снегу несколько часов»: в Новосибирске лыжнику стало плохо в глубоком овраге

В Новосибирске прохожие нашли в овраге лежащего на снегу лыжника. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске лыжнику стало плохо из-за высоких нагрузок во время катания в овраге на улице В. Высоцкого. Он упал в снег и мог замерзнуть насмерть, если бы не случайные прохожие, которые вызвали спасателей и скорую помощь. Инцидент произошел днем 20 марта, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчину затащили по склону на носилках. Фото: Спасатели МАСС.

Со слов мужчины, он пролежал в снегу несколько часов. Затем его обнаружили прохожие. Прибывшие на вызов спасатели спустились в овраг и нашли пострадавшего лыжника в самой низине – около 250 метров от верха. Мужчину сразу осмотрел врач скорой помощи.

Лыжника увезли на автомобиле кардиореанимации. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели укутали лыжника тёплым одеялом и переложили его на носилки. Они затащили спортсмена на склон с помощью специального снаряжения. Наверху пациента приняла бригада скорой помощи для дальнейшего осмотра.

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