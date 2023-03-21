Холодным утром 21 марта Новосибирск сковали пробки и гололед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 21 марта Новосибирск сковали пробки и гололед. Уровень заторов, по данным «2ГИС», достиг 7 баллов.

Не проехать по площади Труда, проезду Энергетиков, улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы на улицах Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Пробки на улицах Блюхера и Новогодней. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, а также улицам Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Пробки на улицах Восход и Добролюбова. Не проехать по улице Фрунзе, а также по улице Дуси Ковальчук.

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