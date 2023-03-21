Астрономическая весна пришла в Новосибирск утром 21 марта

В Новосибирске наступил день весеннего равноденствия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рано утром во вторник, 21 марта, в Новосибирске началась астрономическая весна. Она наступает со дня весеннего равноденствия.

Как рассказал КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин, в 2023 году началом астрономической весны считали 20 марта, но в Новосибирске событие состоялось 21 марта в 4 часа утра: дата сдвигается из-за разницы в часовых поясах.

– Визуально событие не наблюдается, однако оно важное, так как знаменует собой приход важную веху в смене сезонов, имеющую астрономическую основу. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет. Утром 21 марта Солнце взойдет ровно на востоке, проведет в небе ровно половину суток (отсюда и название: «равноденствие») и зайдет ровно на западе. Со следующего дня Солнце в небе будет проводить уже чуть больше 12 часов, и световой день начнет прибавляться с каждым новым восходом Солнца, приближая приход долгожданных теплых дней, – рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.

Для многих народов день весеннего равноденствия означал приход Нового года. При этом жители экватора в полдень смогут увидеть Солнце в зените, то есть строго над головой – при этом здания и предметы на улице перестанут отбрасывать тени.

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