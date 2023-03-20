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НовостиПроисшествия20 марта 2023 17:07

В ТРК «Эдем» в новосибирском Академгородке прошла эвакуация

По словам очевидцев, в здании пахнет горелой проводкой
Надежда КАСЬЯНОВА
Из торгового центра эвакуировали людей.

Из торгового центра эвакуировали людей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ТРК «Эдем», расположенном в новосибирском Академгородке, 20 марта прошла эвакуация.

— Где-то в здании задымление и пахнет горелой проводкой. На место прибыли 8 пожарных машин, две автолесницы, сотрудники полиции и реанимации, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что месяц назад прошла эвакуация в «Ауре». По словам очевидцев, из-за эвакуации некоторые посетители торгового центра оказались заперты в подземной парковке, но потом их вывели на улицу.

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