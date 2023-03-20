Новосибирских спасателей наградили за ликвидацию последствий взрыва на Линейной, 39

Разбор завалов длился около суток. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Директор Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты Анатолий Кашинин наградил 4 спасателей из отряда «Центральный» за ликвидацию последствий взрыва газа на Линейной, 39 в Новосибирске.

По сообщению МАСС, спасателей наградили за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении задачи по спасению людей при ликвидации аварии. Медаль «За спасение» вручили Алексею Вербе, Ивану Фалалееву, Дмитрию Полухину и замначальника МАСС Константину Максимову.

Напомним, что взрыв на Линейной, 39 произошел 9 февраля. В результате ЧП погибло 14 человек. Взрыв полностью разрушил один из подъездов дома. Живших там людей расселили, само здание признали аварийным и вскоре его снесут.

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