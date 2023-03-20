Новосибирский космонавт Анна Кикина пройдет реабилитацию после возвращения на Землю

Анна Кикина вернулась на Землю 12 марта. Фото: Роскосмос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернется в Звёздный городок, чтобы пройти реабилитацию после возвращения на Землю с МКС. Пребудет в городок Анна 22 марта.

— На протяжении нескольких недель под руководством медицинских специалистов Центра Анна будет принимать участие в послеполетных мероприятиях, которые делятся на три основных направления. Это оценка состояния здоровья космонавта после длительного полета, сама реабилитация и участие в экспериментальных исследованиях, — сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

В центре отметили, что после проведения обследования врачи наметят план восстановления Анны. Обычно послеполетная реабилитация длится 2-3 недели.

Напомним, что Анна Кикина провела на МКС 157 дней. На Землю она вернулась на 12 марта. Вместе с другими космонавтами МКС она приводнилась на корабле CrewDragon у берегов Флориды в Америке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber