В Новосибирской области за пять лет привели в порядок 1155 дворов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области за пять лет привели в порядок 1155 дворов и 361 общественное пространство. Об этом рассказали в региональном правительстве.

— Федеральные проекты сегодня играют ключевую роль в выравнивании качества жизни между областным центром, малыми городами и сёлами. В районных центрах строятся современные системы водоочистки и новые водозаборы, каждый год благоустраивается почти 200 объектов — дворов, парков и скверов, планово расселяется аварийное жилье. Объёмы работ за последние 5 лет выросли кратно, — сообщил председатель Общественного совета при МинЖКХ региона Александр Обрывко.

Ранее в НСО в год удавалось благоустроить 5-6 объектов, но за последние пять лет их количество сильно выросло. К примеру, в Новосибирске удалось обновить Михайловскую набережную, Заельцовский парк, обустроить Дисперстный парк в Кировском районе, завершить проект по созданию парка у нового ЛДС.

— С 2020 по 2022 год в Новосибирской области также было расселено более 5, 5 тысяч жителей аварийных домов. Это — 124% плана, который составлял 4 тысячи 430 человек. В 2023 году должно быть завершено расселение всего жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, — добавили в правительстве.

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