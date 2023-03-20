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НовостиПроисшествия20 марта 2023 15:09

Директору новосибирского ребцентра огласили приговор за похищение 25 человек

Всего на скамье подсудимых оказалось 6 человек
Надежда КАСЬЯНОВА
Директору ребцентра огласили приговор за похищение 25 человек.

Директору ребцентра огласили приговор за похищение 25 человек.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Новосибирский областной суд вынесен приговор директору реабилитационного центра и пятерым его подчиненным за похищение 25 человек. Обвиняемые похищали наркоманов, игроманов и алкоголиков и насильно удерживали их в центре. Работал ребцентр с июля 2019 года по август 2020 года.

— Людей насильно похищали по месту их проживания или же заманивали на территорию ребцентра. Обвиняемые намеренно вводили в заблуждение родственников потерпевших. Когда люди прибывали в реабилитационный центр, их насильно захватывали и удерживали там. Общение с родственниками ограничили, а незаконные действия были замаскированы «методикой лечения» от зависимости, — рассказали в региональной прокуратуре.

Директора центра и по совместительству организатора приговорили к 6,5 годам условно, остальные также получили условные сроки от 4 до 6 лет.

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