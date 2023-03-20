«Выпил и захотел покататься»: парень из Горно-Алтайска угнал машину и уехал в Новосибирск

В Горно-Алтайске 25-летний парень угнал машину и доехал на ней до Новосибирской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Горно-Алтайске 25-летний парень угнал машину и доехал на ней до Новосибирской области. Его задержали полицейские.

— В полицию обратилась 29-летняя хозяйка Subaru Forester, стоимостью 420 тысяч рублей. На машину составили ориентировку и объявили план «Перехват». Вскоре угонщик был задержан. 25-летний парень заявил, что идея прокатиться на машине появилась у него после того, как он выпил. Возле одного из домов он увидел припаркованный «Субару», — рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай. — Дверь в машине была не заперта, а ключи были в замке зажигания. Парень сел внутрь и уехал.

Доехать сибиряк смог аж до Новосибирска, где в одном из дворов он и бросил угнанную машину. Местным жителям авто показалось подозрительным и они сообщили о нем в полицию, где выяснилось, что оно находится в угоне.

— Получив информацию от коллег, полицейские из Горно-Алтайска отправились в Новосибирск, где и задержали парня. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угон», ему грозит до пяти лет колонии.

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