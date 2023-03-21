В Новосибирской области месяц ищут 20-летнего парня с рюкзаком

Максима не могут найти месяц. Фото: Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирской области в поселке Приобский уже месяц ищут 20-летнего Максима Рафаэльевича Ткачука. Парень пропал 18 февраля. Сказал родным, что поедет на заработки в Барнаул и исчез.

- Все зацепки были проверены. Информации о брате нет никакой на данный момент, полная тишина и неизвестность, - рассказала КП-Новосибирск сестра Максима.

Известно, что Максим в день исчезновения был одет в черную куртку с меховым воротником, черную толстовку, черные штаны, темно-серые кроссовки, на спине у парня был черный рюкзак.

Его рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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