Депутат из Новосибирской области, которого дрифтеры обвинили в избиении, опроверг исключение из Совета отцов

Депутат Сергей Заболотский опроверг свое исключение из Совета отцов. Фото:kolivan.nso.ru
Депутат Колыванского района Новосибирской области Сергей Заболотский опроверг свое исключение из Совета отцов. По его словам, он покинул организацию самостоятельно.
— Из организации я действительно вышел, но по собственному желанию. С главой организации у нас не совпали взгляда на счет партийной жизни, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Заболотский.
В сообщении Совета отцов сообщалось, что Заболотский был исключен за дискредитирующие действия по отношению к организации.
Напомним, ранее депутата обвинили в избиении два парня. По словам самих молодых людей, конфликт произошел после того, как они решили устроить дрифт вокруг клумбы.
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