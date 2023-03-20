В ДТП погибли родители и младший из двух детей. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске прооперировали 5-летнего мальчика, семья которого погибла в ДТП на Ордынском шоссе. Трагедия произошла 9 марта. В аварии сразу погибли отец ребенка и его 3-летний брат. Мать через несколько дней скончалась в больнице.

Как рассказала КП-Новосибирск родственница мальчика, операция прошла успешно. Теперь 5-летнего ребенка ждет долгая и сложная реабилитация.

Напомним, по сообщению ГИБДД, авария произошла из-за того, что отец семейства не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом и «Тойотой». Однако родственники семьи уверены, что виноват водитель «Тойоты», который пошел на обгон.

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