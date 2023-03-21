Житель Бердска избил тёщу бейсбольной битой во время застолья

Мужчину будут судить по трем статьям. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бердчанин избил родственников бейсбольной битой во время пьянки. Об этом сообщается на сайте Бердского городского суда.

Трагедия произошла 9 декабря 2022 года. Мужчина пил вместе с женой, тещей и ее сожителем. В один момент родственники начали ругаться.

- Он взял биту и ударил жену с тещей по одному разу по голове, а сожителя тёщи – около 10 раз по голове, рукам и ногам. В результате жене и тёще причинен вред средней тяжести и лёгкий вред здоровью. Потерпевший (сожитель тещи) от умер в реанимации, - говорится на сайте суда.

Сейчас обвиняемый под стражей. Его будут судить за умышленное причинение среднего и лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых как оружие, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

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