Бил по лицу и голове: под Новосибирском мужчина насмерть забил приятеля кроссовком

Мужчину заключили под стражу. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Бердске пьяный мужчина до смерти забил собутыльника кроссовком. Информация об этом появилась на сайте Бердского городского суда.

Злополучное застолье прошло 3 декабря 2022 года. Двое мужчин выпивали в квартире у подсудимого, когда завязалась ссора.

- Сначала обвиняемый бил приятеля руками по лицу и голове, а затем схватился за деревянный брусок, нанося удары по ногам. После этого он взял кроссовок и продолжил избивать потерпевшего по лицу и голове, - говорится на сайте суда.

Пострадавший умер на месте. На бердчанина возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Злоумышленник сейчас в СИЗО.

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