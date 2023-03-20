«Там очень опасно»: в Новосибирске в заброшенном здании заметили группу подростков

В Заельцовском районе Новосибирска группа подростков облюбовала местную заброшку. Фото: предоставлены Светланой

В Заельцовском районе Новосибирска группа подростков облюбовала местную заброшку. Жаждущих приключений ребят сняла на видео местная жительница по имени Светлана. Запись оказалась в распоряжении КП-Новосибирск.

Девушка живет по адресу Дуси Ковальчук, 384. Рядом находится недостроенное здание, которое и привлекает несовершеннолетних.

− Что они творят… Там же очень опасно. Не дай Бог что-нибудь случится, − отметила Светлана.

На записи можно увидеть несколько подростков со школьными рюкзаками. Они без страха ходят по зданию и перелазят через внешние ограждения. По всей видимости, территорию никто не охраняет.

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