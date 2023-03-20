«Противно ноги опустить»: в Новосибирске клиентка сауны пожаловалась на грязную воду в бассейне

В Новосибирске клиентка сауны на улице Ватутина пожаловалась на грязную воду в бассейне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске клиентка сауны на улице Ватутина пожаловалась на грязную воду в бассейне. Девушка написала отзыв на платформе «Фламп», сообщив, что такая проблема возникла недавно.

— Последние несколько месяцев ходили в эту сауну, раньше все устраивало. Хорошая парилка, достаточно чистый бассейн. Но в последние три раза, в этом марте, вода в бассейне была просто ужасная — очень мутная и очень дурно пахнущая, — написала девушка в своем отзыве. — В нее противно даже ноги опустить, не то что с головой окунуться.

Девушка оставила о случившемся отзыв на "Флампе". Фото: Famp.ru

Девушка также отметила, что когда она решила разобрать этот вопрос с администратором сауны, там ей ответили, что, возможно, это может быть связано с тем, что в соседней сауне прорвало канализацию.

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