В Новосибирске мать двоих детей незаконно потратила 300 тысяч материнского капитала

В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал. Женщина собиралась построить дом на полученные деньги, но так и не сделала этого.

— Женщина получила материнский капитал в размере 299 600 рублей. Деньги она должна была пустить на строительство дома, однако это условие она так и не выполнила. Соответственно, жилищные условия семьи улучшены не были, — пояснили в областной прокуратуре.

Из-за этого районный прокурор обратился с иском в суд, и теперь женщина должна будет вернуть эти деньги.

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