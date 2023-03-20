В Новосибирске мать двоих детей незаконно потратила 300 тысяч материнского капитала

В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал. Женщина собиралась построить дом на полученные деньги, но так и не сделала этого.
— Женщина получила материнский капитал в размере 299 600 рублей. Деньги она должна была пустить на строительство дома, однако это условие она так и не выполнила. Соответственно, жилищные условия семьи улучшены не были, — пояснили в областной прокуратуре.
Из-за этого районный прокурор обратился с иском в суд, и теперь женщина должна будет вернуть эти деньги.
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