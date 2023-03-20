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НовостиПроисшествия20 марта 2023 13:13

В Новосибирске мать двоих детей незаконно потратила 300 тысяч материнского капитала

Она обещала построить на эти деньги дом, но так и не сделала этого
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал.

В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске мать двоих детей должна будет вернуть незаконно потраченный материнский капитал. Женщина собиралась построить дом на полученные деньги, но так и не сделала этого.

— Женщина получила материнский капитал в размере 299 600 рублей. Деньги она должна была пустить на строительство дома, однако это условие она так и не выполнила. Соответственно, жилищные условия семьи улучшены не были, — пояснили в областной прокуратуре.

Из-за этого районный прокурор обратился с иском в суд, и теперь женщина должна будет вернуть эти деньги.

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