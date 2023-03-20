В новосибирском метрополитене опровергли сбой в работе турникетов

Метро работает в обычном режиме. Фото: Даба ДАБАЕВ

Вечером в понедельник, 20 марта, некоторые СМИ написали о том, что на станции метро «Площадь Ленина» якобы произошел сбой в работе турникетов. Сообщалось, что устройства не хотели считывать банковские и транспортные карты, из-за чего образовалась толпа. В пресс-службе новосибирского метрополитена опровергли эту информацию.

− Там не было никакого сбоя. Толпа собралась из-за того, что был час пик. В это время всегда много народу. Мы проверили информацию. Карты работали − это подтверждает тот факт, что число проходов по картам в это время вчера и сегодня равнозначно, − рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

Он подчеркнул, что метро работает в обычном режиме.

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