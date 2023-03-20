В Новосибирских кинотеатрах покажут фильм «Джон Уик 4». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирских кинотеатрах покажут фильм «Джон Уик 4». Это один из первых зарубежных фильмов, который официально покажут в России после того, как многие иностранные дистрибьюторы и производители ввели санкции и стали отказываться поставлять новинки кино.

Так, как сообщает сайт «Кинопоиск», в Новосибирске фильм планируется показать, как минимум, в восьми крупных кинотеатрах.

Назначена премьера на 23 марта. На сайтах некоторых кинотеатров уже можно приобрести билеты, цены варьируются в пределах 200-500 рублей.

Режиссер картины Чад Стахелски. Идет фильм 2 часа 49 минут.

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