Новосибирские ТЭЦ запустили дополнительные котлы из-за морозов

Двум тепловым электростанциям пришлось подключить дополнительные котлы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирск пришло похолодание, поэтому двум тепловым электростанциям пришлось подключить дополнительные котлы. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

− Чтобы обеспечить подачу тепла по температурному графику, дополнительно запустили в работу по котлу на новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Сейчас держим температуру теплоносителя от 83 до 86 градусов, − отметили в СГК.

На данный момент станции несут электрическую нагрузку в 1798 мегаватт и тепловую в 2130 гигакалорий в час. Ожидается, что к четвергу в Новосибирск вернется потепление, и ТЭЦ продолжат работать в обычном режиме.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 23 марта в Новосибирске потеплеет до +6.

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