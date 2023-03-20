В Новосибирске на 30% увеличилось число гололедных травм

В Новосибирске на 30% выросло число гололедных травм. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске за прошедшую неделю на 30% выросло число гололедных травм. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

По словам министра, в минувшую неделю в травмпункты обратилось 552 сибиряка.

Напомним, что две недели назад Хальзов сообщал о росте гололедных травм на 10%. Тогда в травпункты города обратились 400 новосибирцев. В то же время губернатор Травников поручил усилить работы по обработке и очистке тротуаров от наледи.

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