Их было двое: раскрыты новые детали о сбежавшем из новосибирской психбольницы пациенте

Из спецучреждения сбежали два пациента. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

История со сбежавшим из психбольницы № 6 в Новосибирске мужчиной обрастает новыми деталями. Оказалось, что из спецучреждения сбежали два пациента. Обоих уже задержали, рассказали КП-Новосибирск в региональном Минздраве.

− Их было двое. Одного вчера задержали, а второго сегодня, − сообщили КП-Новосибирск в Министерстве здравоохранения НСО.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что второго пациента удалось поймать.

− Его разыскали и задержали оперативные сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску, − поделились подробностями с КП-Новосибирск в МВД.

Напомним, 33-летний мужчина сбежал из психбольницы в воскресенье, 19 марта. Сегодня стало известно о его задержании. В Росгвардии показали, как ловили пациента, захотевшего на волю.

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