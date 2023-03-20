В Новосибирске пьяная женщина ударила полицейского бутылкой по голове на детской площадке

Дебоширка получила условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пьяная женщина ударила полицейского стеклянной бутылкой по голове. Информация об этом появилась на сайте Новосибирского районного суда. Женщине уже вынесли приговор.

По данным суда, летом 2022 года в отдел полиции поступила жалоба - компания громко материлась и выпивала на детской площадке. Приехав на место, правоохранитель сделал замечание женщине и трем мужчинам. Один из отдыхающих в ответ на это стал кричать. Полицейский принял решение о задержании хулигана. Однако в конфликт вмешалась жена дебошира.

— Девушка оказывала сопротивление сотрудникам, оскорбляла их. У правоохранителя правая сторона головы была в крови. По его словам, женщина ударила его по голове бутылкой, — говорится на сайте суда.

По пути в отдел нарушительница ещё 4 раза ударила сотрудника по голове и шее. А также поцарапала ему лицо.

По статье за применение насилия в отношении представителя власти сибирячке назначили 2 года условно.

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