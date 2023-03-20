Транспортная прокуратура проверит суточную задержку рейса из Новосибирска в Пхукет

Рейс из Новосибирска до Пхукета задержали почти на сутки. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирская транспортная прокуратура проверит суточную задержку авиарейса до Пхукета. Самолет до таиландского города должен был вылететь из Толмачево 20 марта в 1:15, однако вылет отложили более чем на 22 часа.

— Из-за регламентных работ в аэропорту Пхукета и позднего прибытия воздушного судна рейс предварительно перенесли на 23:40. Вылета ожидают 238 пассажиров, из них 53 детей, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура начала проверку. Ведомство проконтролирует, чтобы пассажиры получили весь комплекс услуг, полагающийся при задержке авиарейса.

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