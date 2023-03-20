За пять лет в Новосибирской области благоустроили 1155 дворов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области подводят итоги реализации крупных проектов за последнюю пятилетку. А также обсуждают дальнейшие векторы развития. Результаты по модернизации инфраструктуры губернатору региона Андрею Травникову представил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По словам губернатора, в 2023 году региону нужны новые подходы. Необходимо сделать так, чтобы задачи, поставленные президентом РФ, были реализованы и решены своевременно, а также качественно. Касается это, подчеркнул Андрей Травников, и подхода к благоустройству территорий.

В правительстве НСО сообщили, что в регионе благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» существенно выросли объемы работ по благоустройству территорий.

К примеру, до начала проекта в НСО благоустраивали по 5-6 объектов. Однако их число с 2017-18 годов многократно выросло.

– В общей сложности за 6 лет преобразилось 361 общественное пространство. Благоустроены 1155 придомовых территорий, – уточнили в правительстве.

Так, в самом Новосибирске преобразили Заельцовский парк, Михайловскую набережную. А в Кировском районе города появился Дисперсный парк. Кроме того, напомнили в правительстве, в городе завершили создание масштабного проекта – парка у новой Ледовой арены.

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