Вынуждены дышать гарью: жители микрорайона «Весенний» в Новосибирске собирают подписи за чистый воздух

В Новосибирске жители микрорайона «Весенний» страдают из-за загрязненного воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители микрорайона «Весенний» страдают из-за загрязненного воздуха. Они создали петицию и опубликовали ее на сайте Change.org в надежде решить проблему.

Название петиции − «Остановите отравляющие выбросы с заводов в воздух в мкр Весенний г . Новосибирска!». Коллективное обращение адресовано мэрии города, представителям Росприроднадзора и Минприроды Новосибирской области.

В тексте указано, что местные жители уже более четырех лет вынуждены дышать гарью. Выбросы густого сизого дыма исходят от местного завода.

− Эти выбросы распространяются по всему микрорайону, охватывая улицы Первомайская, Заречная и Героев Революции. В безветренную погоду запах вредных веществ ощущается практически весь день, − жалуются новосибирцы.

По их словам, открыть окно для проветривания квартиры просто невозможно. А прогулка по улице сопровождается першением и жжением в горле.

Жители микрорайона Весенний больше всего переживают за здоровье детей. Ведь рядом с заводом расположены школа и два детских сада. Поэтому местные просят измерить уровень загрязненности воздуха, а также установить воздухоочистные сооружения. На момент публикации петицию подписали 394 человека.

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