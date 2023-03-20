«В салоне было 10 пассажиров»: в МВД прокомментировали возгорание автобуса в Новосибирске

В полиции прокомментировали возгорания автобуса с 10-ю пассажирами в салоне. Фото: ГУ МЧС НСО.

Стали известны подробности возгорания автобуса в Калининском районе Новосибирска. Их раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области. ЧП произошло рано утром 20 марта.

– В момент возгорания в автобусе находились водитель транспортного средства и 10 пассажиров. Пострадавших нет, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что сигнал о возгорании автобуса поступил в 8:40. Загорелся ПАЗ № 189. Наряд ДПС, прибывший на место, обеспечил безопасность дорожного движения для оперативной работы МЧС. Напомним, что «ПАЗИК» восстановлению не подлежит – он полностью выгорел.

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