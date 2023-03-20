В Новосибирске сирота 10 лет не мог попасть в список на получение жилье — следователи начали проверку

В Новосибирске бывший воспитанник детского дома около 10 лет не мог добиться права попасть в список на получение жилья.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске бывший воспитанник детского дома около 10 лет не мог добиться права попасть в список на получение жилья. Сейчас в обстоятельствах будут разбираться следователи.
— В 2022 году судом были выявлены нарушения при постановке сироты на учет, — сообщили в областном Следственном комитете.
Следственный отдел по Кировскому району Новосибирску начал проверку по данному факту.
Ранее КП-Новосибирск писала о жительнице Доволенского района, которая также на протяжении 9 лет не могла добиться положенного ей по закону как сироте жилья. Районная администрация постоянно сдвигала ее в очереди. Ситуацией девушки заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело.
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