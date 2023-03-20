«Плакала и не давала родителям помочь»: в Новосибирске годовалая девочка застряла головой в горшке

В Новосибирске годовалая девочка застряла головой в горшке. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске годовалая девочка застряла головой в пластмассовом горшке-стульчике. Чтобы помочь ребенку освободиться, пришлось вызывать спасателей. Произошел инцидент 18 марта.

— Во второй половине дня на телефон оперативного дежурного поступила информация, что в одном из домов по улице Ипподромской малолетний ребёнок надел на голову пластмассовый стульчик-горшок. Девочка плакала и не давала родителям помочь ей снять горшок, — рассказали спасатели МАСС.

Спасатели вместе с родителями успокоили девочку, а после аккуратно перекусили горшок и сняли его с головы. Медпомощь ребенку не потребовалась.

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