Сибирячка раскрыла правду о работе с Анфисой Чеховой

Анфиса Чехова оскорбила бурятских женщин, а потом пригласила модель из Бурятии стать лицом ее бренда. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бурятская модель раскрыла правду о работе со знаменитостью Анфисой Чеховой. Об этом сообщает «Номер один».

В середине 2021 года вышел выпуск телешоу, в котором Чехова пожаловалась косметологу, что «стала бурятской женщиной» после уколов гиалуроновой кислоты. Высказывание послужило поводом для волны массовых возмущений, удаления эфира и подачи заявления омбудсменом в Бурятии.

После этого Анфиса Чехова решила извиниться, сделав лицом своего бренда женщину бурятской национальности. К ней приехала модель из Агинского Бурятского округа Наталья.

Спустя два года после съёмок в Москве Наталья призналась на своей странице в соцсетях, что устала от постоянных вопросов и попыток «задеть» ее. Она утверждает, что сама оплачивала перелет и другие финансовые расходы. Кроме того, девушка заявила, что не стала лицом бренда, и в ее развитии как модели эта ситуация никак не помогла.

При этом Наталья добавила, что в поступке знаменитости «не было абсолютно никакой искренности», и на самом деле Анфиса Чехова, воспользовавшись моментом, якобы просто захотела сгладить конфликт.

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