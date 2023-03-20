В Новосибирске за 10,5 миллионов рублей продают квартиру с советским ремонтом в Генеральском доме

В Новосибирске за 10,5 миллионов продают квартиру со старым ремонтом в Генеральском доме. Фото: Компания Этажи / Avito.

В Новосибирске на продажу за 10,5 миллионов рублей выставили трехкомнатную винтажную квартиру в Генеральском доме. Объявление разместило агентство недвижимости «Компания Этажи».

Обстановка в квартире не самая привлекательная – советская мебель, потрескавшиеся полы, слезающие обои, ржавая ванна.

Зато жильё расположено в самом центре Новосибирска, на Красном проспекте, 62. Этот дом называют Генеральским, так как там жили семьи высшего офицерского состава. В здании толстые кирпичные стены и потолки высотой 3,2 метра. Есть подземная парковка и благоустроенный внутренний двор.

– Дом построен в 1940 году, износ здания всего 34 %, простоит еще пару веков! – отмечают авторы объявления.

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