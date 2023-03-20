В Новосибирске пассажирам пришлось толкать застрявший троллейбус № 24

Новосибирцам пришлось выталкивать троллейбус № 24, который встал посреди дороги.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 20 марта новосибирцам пришлось выталкивать троллейбус № 24, который встал посреди дороги. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел на улице Плановой. Как видно на записи, пассажиры вышли из салона и начали толкать транспортное средство.
− Любишь кататься на общественном транспорте, люби и троллейбусы толкать, − пошутил автор публикации.
Что именно произошло с троллейбусом – неизвестно.
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