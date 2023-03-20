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НовостиПроисшествия20 марта 2023 8:38

В Новосибирске пассажирам пришлось толкать застрявший троллейбус № 24

Это произошло на улице Плановой
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцам пришлось выталкивать троллейбус № 24, который встал посреди дороги.

Новосибирцам пришлось выталкивать троллейбус № 24, который встал посреди дороги.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 20 марта новосибирцам пришлось выталкивать троллейбус № 24, который встал посреди дороги. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на улице Плановой. Как видно на записи, пассажиры вышли из салона и начали толкать транспортное средство.

− Любишь кататься на общественном транспорте, люби и троллейбусы толкать, − пошутил автор публикации.

Что именно произошло с троллейбусом – неизвестно.

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